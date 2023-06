Tragischer Vorfall in Hohenroda: Eine Zweijährige ist dort in einem Pool ertrunken.

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist in einem Pool in Hohenroda-Ransbach (Hersfeld-Rotenburg) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag dem hr bestätigte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitagabend.

Die Eltern seien bei Bekannten zu Besuch gewesen. Der Vater habe noch versucht, die Tochter zu reanimieren. Trotz der Reanimationsmaßnahmen konnten die Rettungskräfte kurze Zeit später nur noch den Tod des Mädchens feststellen, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die genauen Umstände des Todes sind demnach derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen. Die Staatsanwaltschaft machte am Montag zunächst keine Angaben.