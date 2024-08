Zweimal ohne Führerschein in Witzenhausen unterwegs

Polizisten in Witzenhausen (Werra-Meißner) haben am Dienstagmorgen in kurzen Abständen gleich zwei Ermittlungsverfahren gegen ein 74-Jährigen einleiten müssen.

Nach Angaben der Beamten vom Mittwoch war der Mann in beiden Fällen auf einem Motorroller gefahren, ohne eine gültige Fahrerlaubnis zu haben.