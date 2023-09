Zweiradfahrer in Runkel schwer verletzt

Bei einem Unfall an der Kreuzung zweier Landesstraßen in Runkel (Limburg-Weilburg) ist der 37 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades am Montagabend schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 29 Jahre alter Autofahrer ein Stoppschild missachtet. Der Zweiradfahrer krachte mit hoher Wucht in das Auto und wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Er kam mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus.