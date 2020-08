In der früheren Disco "Paramount Park" in Rödermark (Offenbach) hat es innerhalb von zwei Tagen das zweite Mal gebrannt.

Die Feuerwehr rückte in der Nacht zum Freitag gegen drei Uhr an. Offenbar war Brandbeschleuniger eingesetzt worden. Bereits am Mittwchabend hatte es in der Ruine gebrannt.