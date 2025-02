Der Mörder der 14-jährigen Ayleen hat nach den Worten einer im Gefängnis tätigen Psychotherapeutin in bisherigen Gesprächen weder Scham noch Schuldgefühle gezeigt.

Eher sei ihm eine "Neutralität" anzumerken, sagte die Therapeutin am Dienstag als Zeugin in dem zweiten Prozess vor dem Landgericht Gießen. Angeklagt ist der 32-Jährige im aktuellen Prozess wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes ohne Körperkontakt. Es geht in dem Prozess vor allem um die Frage der Sicherungsverwahrung für den bereits rechtskräftig wegen Mordes an Ayleen verurteilten Mann.