Feuer in Mengerskirchen

In Mengerskirchen ist ein Einfamilienhaus in Flammen aufgegangen. Dabei kamen ein vier und ein zehn Jahre altes Mädchen ums Leben. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Bei dem Wohnhausbrand in Mengerskirchen (Limburg-Weilburg) ist ein zweites Kind gestorben. Die Leiche des vierjährigen Mädchens sei aus dem Wohnhaus geborgen worden, teilte die Polizei am Dienstagmittag mit. Zuvor war der Leichnam des vermissten Kindes in den ausgebrannten Überresten des Gebäudes mit einer Wärmebildkamera geortet worden.

Die zehnjährige Schwester des kleinen Mädchens war am Morgen von Einsatzkräften noch aus dem brennenden Haus geholt worden. Sie starb aber trotz Reanimationsversuchen noch am Unglücksort. Der Rest der Familie - Vater, Mutter und ein fünfjähriger Sohn - hatten sich selbst aus den Flammen retten können.

Fünfjähriger Bruder alarmierte die Eltern

Der Junge hatte nach ersten Erkenntnisse das Feuer am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bemerkt und die Eltern informiert. Was den Brand ausgelöst haben könnte, ist derzeit noch unklar. Das Gebäude ist durch das Feuer und die Löscharbeiten derart stark beschädigt, dass es einzustürzen droht.

Sendung: hr-iNFO, 26.11.2019, 13:00 Uhr