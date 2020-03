Blick auf den Flusslauf, in den die Kinder stürzten.

Zwillinge stürzen beim Spielen in Fluss - Vierjähriger ertrinkt

Ein vierjähriges Kind ist in Homberg/Efze ertrunken. Der Junge war gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder beim Spielen in einen vom Regen angeschwollenen Flusslauf gefallen.

Vierjähriger ertrinkt in der Efze

Das Unglück ereignete sich am frühen Samstagabend im Bereich der Efzewiesen. Der Junge hatte mit seinem Zwillingsbruder auf dem Kleingartengrundstück der Eltern am Fluss gespielt, wie die Polizei mitteilte. Beide gerieten dabei in die vom Regen angeschwollene Efze. Während sich ein Kind ans Ufer retten konnte, trieb der vierjährige Zwillingsbruder flussabwärts.

"Die Efze hat aktuell einen recht hohen Wasserstand und eine starke Strömung", sagte eine Feuerwehrsprecherin. Die einsetzende Dunkelheit habe die Suche zusätzlich erschwert. Über 60 Feuerwehrleute sowie Taucher der DLRG waren an Land und im Wasser im Einsatz. Nach rund 45 Minuten wurde der Junge im Fluss gefunden und umgehend ins Krankenhaus gebracht. Dort starb er in den Abendstunden.

Die Eltern der Zwillinge werden durch Notfallseelsorger betreut. Auch für die Rettungskräfte war die Suchaktion beschwerlich: "Immer, wenn kleine Kinder insolviert sind, ist es eine starke Belastung für die Einsatzkräfte", sagte die Feuerwehrsprecherin.

Sendung: hr-iNFO, 1.3.2020, 7 Uhr