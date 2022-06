Zwölf geparkte Fahrzeuge sind am Sonntag in der Zeit zwischen 6.30 und 20.45 Uhr von Unbekannten in Raunheim (Groß-Gerau) mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt worden.

Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurden unter anderem beleidigende Schriftzüge in den Lack der Fahrzeuge geritzt. Es entstand etwa 15.000 Euro Gesamtschaden.