Ab Mittwoch gilt 3G am Arbeitsplatz. Kommt bald auch die Impfpflicht?

Wer weder geimpft noch nachweislich genesen ist, kommt ab Mittwoch nur mit einem aktuellen Negativtest in seine Firma. Und schon bald könnte sogar eine Impfpflicht in Hessen gelten. Und: Die Einzelhändler in Hessen rechnen mit einem guten Weihnachtsgeschäft - trotz Corona.