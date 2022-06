Rechte Chatgruppen, unerlaubte Abfragen persönlicher Daten. Die hessische Polizei ist in der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geraten. Um das in Zukunft zu verhindern, wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet. In wie weit der abgearbeitet ist, darüber hat Hessens Innenminister Beuth jetzt informiert. Und: Ab Dezember fahren Wasserstoff-Züge von Frankfurt in den Taunus.