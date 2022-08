Beamte in Hessen bekommen mehr Geld

Werden Beamte in Hessen angemessen bezahlt? Ein Justizwachtmeister fand Nein! Er klagte in Kassel gegen die Besoldungspolitik des Landes. Im vergangenen November bekam der Beamte Recht. Jetzt hat die Landesregierung reagiert. Und: Solar-Boom in Südhessen. Hier erfahren Sie mehr darüber.