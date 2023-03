Bis spätestens 2030 planen die Bundesländer ein Abitur nach einheitlichen Regeln. Das steht in einem Papier der Kultusministerkonferenz, die am Donnerstag und Freitag in Berlin stattfindet. Wie schaut man in Hessen auf das „Einheits-Abi“? Und: Wie soll der Verkehr zukünftig in Frankfurt gestaltet werden? Auch darum geht es in dieser Sendung.