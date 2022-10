Dabatte über die Aufnahme von Afghanen in Hessen

Im Hessischen Landtag wurde am Donnerstag in einer aktuellen Stunde heftig diskutiert - und zwar über das geplante Landesaufnahmeprogramm der schwarz-grünen Landesregierung für 1.000 Afghanen. Und: Lehrer gesucht in Hessen. Wieso das schwieirg ist, hören Sie bei uns.