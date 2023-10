Hessen hat gewählt. Es gibt strahlende Wahlsieger und zerknirschte Wahlverliere. Wie geht es jetzt weiter im Landtag in der Koalitionsfrage? Und was sagen die Wählenden, Gewerkschaften und Verbände zum Ergebnis? Wir klären es im "Tag in Hessen" mit Sandra Winzer.