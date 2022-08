Die 14-Jährige Ayleen aus Gottenheim in Baden-Württemberg hatte am 21. Juli ihr Elternhaus verlassen und wurde seit dem vermisst. Am vergangenen Freitag wurde ihre Leiche dann am Teufelsee in der Wetterau in Hessen gefunden. Sie war Opfer eines Verbrechens geworden. Ein 29 Jahre alter tatverdächtiger Mann aus Hessen sitzt in U-Haft. Und: Wie sparen hessische Unternehmen Energie bei den hohen Preisen?