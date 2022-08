Extrem trocken, sonnig und heiß - dieser Sommer in Hessen hat Rekorde aufgestellt. Diese Bilanz hat der Deutsche Wetterdienst in Offenbach heute gezogen. Am Frankfurter Flughafen ist derweil der erste „Dreamliner“ gelandet. Und: hr-Intendant Hager zu Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk.