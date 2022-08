In den vergangenen Monaten hat es immer wieder im Wald bei Heusenstamm im Kreis Offenbach gebrannt. Die Schäden im Wald sind beträchtlich. Aber die betroffenen Areale sollen bald neu bepflanzt werden. Wie das aussehen könnte, das erfahren Sie hier. Und: Am Wochenende findet das European Elvis Festival in Bad Nauheim statt.