Am Wochenende eröffnet in Kassel die documenta. Sie gilt neben der Biennale in Venedig als international wichtigste Schau zeitgenössischer Kunst. Pressevertreter konnten am Mittwoch bei einem Rundgang schon einmal erste Eindrücke gewinnen. Und: Wir sind mitten in der "Corona-Sommerwelle". Wie die Lage in Hessen ist, hören Sie hier.