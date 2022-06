Drei Wochen nach Berliner Todesfahrt: Gedenken in Bad Arolsen

Drei Wochen nach der Todesfahrt von Berlin wurde jetzt der Opfer gedacht und an die getötete Lehrerin aus dem nordhessischen Bad Arolsen erinnert. Außerdem haben sich nach dem Skandal um antisemitische Kunst auf der documenta in Kassel Vertreter des Kunstbetriebs und der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu einer Diskussionsrunde getroffen.