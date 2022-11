Rund drei Wochen haben bundesweit Beschäftigte in der Metall- und Elektroindustrie für einen neuen Tarifabschluss gestreikt. Auch in ganz Hessen gab es viele Warnstreiks. Das hatte jetzt offenbar Erfolg. Und: Zur Toilette gehen an der Autobahn wird teurer. Um was es genau geht, erfahren Sie in einem Bericht aus Mittelhessen.