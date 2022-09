Das hat es in der langen Geschichte der documenta noch nicht gegeben. Ein Gremium aus acht Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fordert jetzt ganz offiziell, dass noch ein Kunstwerk auf der Weltkunstschau in Kassel nicht mehr gezeigt werden darf. Es geht um eine Filmreihe. Und: Energiekrise und Lieferengpässe: Was das für unsere hessische Wirtschaft bedeutet, hören Sie hier.