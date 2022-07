Die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit hat Zahlen veröffentlicht, nach denen vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres, 44 Prozent, also fast die Hälfte der Azubi-Stellen in Hessen noch unbesetzt sind. Und: Der „Zissel“ in Kassel startet. Was die Besucher erwartet, hören Sie hier.