Großbrand in Offenbacher Recyclingfirma

Laute Explosionen und hohe Rauchwolken - in Offenbach haben tonnenweise Akkus und Batterien gebrannt. Mehr über den Hintergrund und die Löscharbeiten gibt es in diesem "Tag in Hessen" mit Sandra Winzer.