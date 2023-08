Konvoi bringt Hilfsgüter ins Katastrophengebiet in Slowenien

Von Frankfurt aus hat sich am Donnerstag ein Konvoi mit Hilfsgütern auf den Weg ins Hochwassergebiet in Slowenien gemacht. Einer der Organisatoren ist Tobias Schott aus Rodgau im Kreis Offenbach. Mehr dazu gibt’s bei uns. Und: Die Asiatische Tigermücke in Hessen. Auch das ist ein Thema dieser Sendung.