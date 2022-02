Immer mehr Eltern wollen ihr Kind gegen Corona schützen - und daher impfen lassen. In den USA sollte diese Woche entschieden werden, ob auch ein Impfstoff für Kinder unter 5 Jahren zugelassen wird. Doch die Entscheidung wurde jetzt auf April vertagt. Doch “off-label” wird auch bei uns schon geimpft. Und: Was sagen hessische Exil-Afghanen zu den Zuständen in ihrem Land nach der Machübernahme der Taliban?