Am Freitag ist das Urteil vor dem Frankfurter Landgericht gefallen. Feldmann muss eine Geldstrafe von 21.000 Euro und einen Wertersatz zahlen. Er ist wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen verurteilt worden. Und: Nach dem Rückzug von buero.de ist die Zukunft aller hessischen Filialen der insolventen Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof wieder ungewiss. Mehr dazu gibt's in dieser Sendung.