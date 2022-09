Seit fast einem Jahr ist der Fechenheimer Wald im Frankfurter Osten von Aktivisten besetzt. Sie wollen verhindern, dass der Wald für den Ausbau der A66 und den Bau des Riederwaldtunnels gerodet wird. Am Samstag wollen sie mit einer Abseilaktion protestieren. Und: Zurück in die Heimat oder bleiben? Wie ukrainische Flüchtlinge in Hessen auf die Erfolgsmeldungen in der Heimat reagieren.