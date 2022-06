Mehr als 30 Ausstellungsorte bietet die documenta 15 in Kassel. Jeden Tag zu sehen von 10 bis 20 Uhr. Aber reicht da überhaupt ein einzelner Tag aus, um das alles wahrzunehmen? Und worauf sollte ich noch achten, damit es ein schöner documenta-Besuch wird? Tipps dazu hören Sie hier. Und: Am Wochenende wird es sehr heiß! Wir verraten Ihnen kühle Orte in Hessen.