Tödlicher Unfall am Bahnübergang Kriftel

Podcast Tödlicher Unfall am Bahnübergang Kriftel

In Kriftel ist ein 74-Jähriger an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Das ist der zweite tödliche Unfall innerhalb eines Monats. Wir sprechen drüber im "Tag in Hessen" mit Sandra Winzer.