Umstrittene Fraport-Beteiligung in Russland

Podcast Umstrittene Fraport-Beteiligung in Russland

Im hessischen Landtag ging es jetzt um die Frage, ob das Land und die Fraport ihre Anteile am Flughafen Pulkovo in St. Petersburg behalten sollen oder nicht. Und: Die Europäische Zentralbank muss ihre Zentrale in FFM für mehrere Wochen Räumen wegen Elektrik-Problemen.