Urteil im "NSU 2.0"-Prozess in Frankfurt

Zweieinhalb Jahre lang hat die Drohschreiben-Serie NSU 2.0 die Opfer belastet, die Ermittler und die Öffentlichkeit in Atem gehalten. Seit Februar muss sich ein 54-jähriger Berliner vor dem Frankfurter Landgericht dafür verantworten. Am Donnerstag ist das Urteil gesprochen worden. 5 Jahre und 10 Monate Haft. Und: Die Herbsttagung des Bundeskriminalamts geht zu Ende. Mehr dazu hören Sie in dieser Sendung.