Fast zwölf Jahre Ministerpräsident, genauso lange CDU-Landesvorsitzender: Volker Bouffier hat die Hessische Landespolitik geprägt, nun tritt der 70-Jährige ab. Die Leiterin unseres hr-Landtagsstudios Ute Wellstein hat gefragt: Was bleibt, Herr Bouffier? Ein Vorgeschmack auf das Interview gibt es hier. Und: EC-Kartenlesengeräte streiken in ganz Deutschland und bei uns in Hessen.