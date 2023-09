Was bringen Wahlprogramme überhaupt?

In den Wahlprogrammen wird aufgelistet, wie die jeweilige Partei die drängenden Probleme in Hessen angehen will. Ist das eine gute Entscheidungshilfe für Wähler vor der Landtagswahl?. Und: Beim "Tag des offenen Denkmals" können viele Baudenkmale kostenfrei besichtigt werden.