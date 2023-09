Wegen Sommerwetter: Freibäder gehen in die Verlängerung

Eigentlich endet Anfang September in vielen Städten die Freibadsaison. Wegen der sommerlichen Temperaturen gehen nun mehrere Bäder in die Verlängerung. Und: Gibt es ein Corona-Comeback bei uns in Hessen?