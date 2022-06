Der Weltblutspendetag, am 14. Juni, findet am Geburstag des Entdeckers der Blutgruppen statt, Karl Landsteiner. Ein Wichtiger Tag um wachzurütteln. Wie die Lage in Hessen ist, hören Sie hier. Und: Alles was Sie wissen müssen, wenn Sie einen documenta-Besuch in Kassel planen.