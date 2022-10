Weltkriegsbombe in Frankfurt erfolgreich entschärft

Es ist alles gut gegangen! Die 500 Kilogramm schwere Bombe, die am Montag in Frankfurt-Bockenheim gefunden wurde, konnte erfolgreich entschärft werden. Details dazu hören Sie hier. Und: „Klima_X“ - wir stellen Ihnen eine neue Ausstellung im Museum für Kommunikation in Frankfurt vor.