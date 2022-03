Wie ist die Lage in der Gießener Erstaufnahmeeinrichtung?

Sie haben eine Flucht hinter sich und suchen auch bei uns in Hessen ein Zuhause. Aber bevor die Ukrainischen Flüchtlinge auf die Kommunen verteilt werden, kommen viele erstmal in Gießen an. Dort ist nämlich die Hessische Erstaufnahmeeinrichtung. Wie die Lage dort ist, hören Sie bei uns. Und: Der Startschuss für die Bewerbungsphase des Hessischen Gründerpreises ist gefallen.