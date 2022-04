Wegen Russlands Angriff auf die Ukraine will Deutschland so schnell wie möglich auf russische Gasimporte verzichten. Doch so einfach ist es nicht. Auch bei uns in Hessen ist die Abhängigkeit groß. Hintergründe hören Sie hier. Und: Vom Käutergarten bis zur Frankfurter Grünen Sauce - warum der Kräueranbau gar nicht so einfach ist.