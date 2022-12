Zu wenig Personal an Kitas in Hessen

Podcast Zu wenig Personal an Kitas in Hessen

Ist bei Ihnen an der Kita derzeit auch wieder Notbetrieb? Wenn ja: Damit sind Sie gerade nicht alleine. Denn viele Träger berichten: So schlimm wie jetzt war der Personalmangel noch nie. Wir schauen in Mittelhessen auf das Problem. Und: In Kassel regiert künftig ein Jamaika-Bündnis.