Zusätzliches Hilfspaket in Hessen wegen Energiekrise

200 Millionen Euro - so viel will jetzt die Landesregierung bereitstellen, um die Folgen der hohen Inflation und der Energiekrise abzufedern. Und: Darum schließt die Binding-Brauerei in Frankfurt.