In Springen / Heidenrod, einer ländlichen Gegend im Taunus, hat die Sekte Bhakti Marga ihr Hauptquartier. Ihr Guru Swami Vishwananda wird von seinen Anhänger:innen als Gott verehrt. Was er verspricht, ist bedingungslose Liebe - Just Love. Doch seit vielen Jahren berichten Aussteiger:innen immer wieder von Manipulation, Brainwashing, Machtmissbrauch - und von sexualisierter Gewalt, die ihnen Vishwananda angetan habe. Ernstgenommen werden diese Warnungen nicht - und die hinduistisch-christliche Glaubensgemeinschaft wächst rasant weiter, und zwar weltweit. Im August 2021 kaufte Bhakti Marga im hessischen Kirchheim den “Seepark”, ein altes Tagungshotel. Die Gemeinden Heidenrod und Kirchheim freuen sich über den Ashram-Betrieb. Auch deshalb, weil die internationalen Gäste, die die beiden deutschen Ashrams besuchen, um sich vom Guru segnen zu lassen, Geld in die Gemeindekassen spülen. In sechs Episoden gehen Marlene Halser und Stefan Bücheler den Vorwürfen nach, sprechen mit Betroffenen und fragen bei Verantwortlichen, warum die Warnungen so wenig ernst genommen werden. Außerdem fragen sie: Wer ist dieser Guru, wer ist Vishwananda? Und wie wurde aus einer kleinen Glaubensgemeinschaft ein riesiges, internationales Unternehmen? Hilfsangebote für Personen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben: www.hilfetelefon.de oder Tel. 08000 116 016 https://www.hilfe-portal-missbrauch.de/hilfe-telefon oder Tel. 0800 22 55 530 https://weisser-ring.de oder Tel. 116 006 https://www.maennerhilfetelefon.de Hilfetelfon Gewalt an Männern, oder Tel. 0800 123 99 00 Mutstelle Berlin für Menschen mit Behinderung, die sexualisierte Gewalt erfahren haben https://www.lebenshilfe-berlin.de/de/beratung/ombudsstelle-sexualisierte-gewalt/index.php oder Tel. 030. 82 99 98 - 171 Hilfsangebote für Personen, die depressiv sind und / oder Suizidgedanken haben: https://www.telefonseelsorge.de oder Tel. 0800 111 0 111 (evangelisch) oder 0800 111 0 222 (katholisch) oder 116 123 Nummer gegen Kummer für Kinder und Jugendliche Tel. 116 111 Nummer gegen Kummer für Eltern 0800 111 0 550 Frankfurter Netzwerk Suizidprävention: https://frans-hilft.de/fuer-betroffene/ Kontaktadressen zu Nothilfen der einzelnen Bundesländer sind auf dieser Webseite zusammengestellt: https://www.suizidprophylaxe.de/hilfsangebote/hilfsangebote/ Hilfsangebote für Personen, die durch Meditationspraktiken in psychische Notlagen gekommen sind: https://www.cheetahhouse.org (englisch) Hilfsangebote für Sektenaussteiger:innen und deren Angehörige: Sekteninfo NRW https://sekten-info-nrw.de oder Tel. 0201 - 23 46 46 Sekteninfo Berlin https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/sekteninfo-berlin/ oder Tel. +49 30 90227-5574 Regionale Angebote sind hier aufgelistet: https://www.weltanschauungsfragen.de/beratung/beratungsstellen/gebiet/deutschland und hier: https://ajs.nrw/idz-sekten-psychokulte/beratungsstellen-sekten-psychokulte/