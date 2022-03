Trigger Warnung: Sexualisierte Gewalt - 2018 fliegt Miles, ein junger US-Amerikaner, ins Bhakti Marga-Ashram im Taunus. Zu Swami Vishwananda, einem Guru aus Mauritius, den auch er für ein gottgleiches Wesen hält. Anfangs will Miles nur zwei Wochen bleiben. Am Ende werden acht Monate daraus. Was Miles im Ashram erlebt hat, sagt er heute, wünsche er keinem anderen. Just Love ist eine Co-Produktion des Hessischen Rundfunks und hauseins. Eine Liste mit Links und Telefonnummern für Betroffene finden Sie unter hr.de/justlove-hilfe