Wie wird ein junger Mann aus Mauritius zu einem international gefragten Guru mit Wohnsitz in Hessen? Wir zeichnen den Aufstieg von Mahadeo Singh Komalram zu “Bruder Michael” und dann zu Paramahamsa Sri Swami Vishwananda nach. Welche Rolle aus Kirchen entwendete Reliquien dabei spielen, erzählen wir in Episode 3. Just Love ist eine Co-Produktion des Hessischen Rundfunks und hauseins. Eine Liste mit Links und Telefonnummern für Betroffene finden Sie unter hr.de/justlove-hilfe *** Diese Episode ist aufgrund gerichtlicher Auseinandersetzungen an einigen Stellen leicht gekürzt. Wir hoffen, dass wir eine ungekürzte Fassung bald wieder zur Verfügung stellen können. ***