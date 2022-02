Zurück in den USA versucht Miles, Swami Vishwananda wegen mutmaßlicher Vergewaltigung anzuzeigen. Bis er damit die deutsche Polizei erreicht, vergehen Jahre. Als es ihm endlich gelingt, wird das Ermittlungsverfahren wenig später eingestellt. Wir sprechen in dieser Episode darüber, warum das bei Fällen von mutmaßlicher sexualisierter Gewalt nicht ungewöhnlich ist. Und wir schauen auf die Lücken, die die deutsche Rechtsprechung in Bezug auf Sekten und Gurus bislang noch hat.