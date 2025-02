Ärger um Tauben-Tötung in Limburg, Krötenwanderung in Mittelhessen, Klarheit nach Schädelfund in Büdingen

Der Deutsche Tierschutzbund will Strafanzeige erstatten, sobald nur eine Taube in Limburg getötet wird. Das ist die Reaktion der Tierschutzorganisation auf die Ankündigung der Stadt, das jetzt doch Tauben sterben müssen. In Mittelhessen hat die Krötenwanderung schon wieder begonnen - und in Büdingen herrscht nach einem kuriosen Fund Klarheit: Der menschliche Schädel, der im Januar gefunden wurde, gehört wohl einem Biologen. Eine Straftat liegt laut den Ermittlern nicht vor.