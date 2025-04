Brand in Marburg, Katretter im Kreis Gießen retten Leben, Nachwuchs-Imker in Kirchhain

Am Freitagmorgen muss die Feuerwehr in Marburg anrücken: Am Richtsberg brennt ein Mehrfamilienhaus. Die Einsatzkräfte können das Feuer löschen. Das Haus ist aber unbewohnbar. In Gießen sind seit rund einem Jahr die sogenannten Katretter unterwegs. Sie kommen als Ersthelfer zu Unfällen und unterstützen die Einsatzkräfte. Eine erste Bilanz ist äußerst erfolgreich. Die Katretter haben geholfen, rund 100 Menschen zu reanimieren - und waren bis zu drei Minuten schneller am Einsatzort als der Rettungsdienst. Und in Kirchhain, da treffen sich am Samstag die besten Nachwuchs-Imker aus Hessen. Bei dem Wettbewerb werden drei junge Menschen gekürt, die das größte Bienen-Wissen haben. Die dürfen dann im Mai Hessen beim bundesweiten Wettbewerb vertreten.