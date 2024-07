Bürgerhilfe Lahntal unterstützt alte und kranke Menschen im Alltag

Die bunte Runde in Goßfelden hinter Marburg ist ein Angebot der Bürgerhilfe Lahntal. Jeden Donnerstag können hier ältere Menschen zusammenkommen, singen und sich austauschen über bestimmte Themen. Wer auch in anderen Bereichen die Bürgerhilfe nutzen will, der kann sich bei Koordinatorin Isa Brelowski melden. Sie spricht dann mit den Personen, die Hilfe brauchen, und deren Angehörigen. Und schreibt dann den rund 30 Helferinnen und Helfer in einem Verteiler, welche Unterstützung gebraucht wird. Wer das übernehmen kann, meldet sich - zum Beispiel, um jemanden zum Arzt zu begleiten

Veröffentlicht am 22.07.24 um 12:30 Uhr