Einmalig in Hessen: Darum gibt es in Friedberg einen "Weltacker"

In Friedberg-Fauerbach gibt es jetzt ein neues Bildungsprojekt: Den ersten "Weltacker" in Hessen. Hier kann jeder ganz anschaulich etwas über Landwirtschaft und Flächenverbrauch lernen. Genauer gesagt auf 2000 Quadratmetern - so viel Ackerfläche steht rein rechnerisch für jeden Menschen auf der Welt zur Verfügung. Darauf muss aber auch wirklich alles wachsen, was wir verbrauchen: Getreide, Gemüse, aber auch Futter für unsere Tiere und Baumwolle für unsere Klamotten. Um sich das bildlich vorzustellen zu können, hat eine Gruppe Umweltschützer aus der Wetterau den Acker exakt so angelegt.