Hessische Grillmeisterschaft in Dillenburg und Straßenmusikfestival in Wetzlar

In Dillenburg im Lahn-Dill-Kreis findet am Sonntag zum 5. Mal die hessische Grillmeisterschaft statt. Zehn Grillteams werden ihre Menüs für eine Fachjury und eine Publikumsjury zubereiten. Die Foodtruck-Meile zur Landesgrillmeisterschaft macht schon am Freitag auf. Am Sonntag gibt es außerdem eine Motorradausstellung und ein Familienfest. Etwas weiter südöstlich, in Wetzlar, findet am Wochenende ein Straßenmusikfestival statt. Von Samstagfrüh bis Sonntagabend treten in der Altstadt mehr als 20 Einzelkünstler und Ensembles auf. Dazu kommt: Auch die Geschäfte haben am Wochenende in Wetzlar geöffnet.

Autor: Alexander Gottschalk Veröffentlicht am 03.05.24 um 12:30 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © Adobe Stock, hessenschau.de