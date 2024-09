Hilferuf der Eltern in Löhnberg - Familien sollen Finanzkrise auffangen

In Löhnberg im Kreis Limburg-Weilburg sind grade viele junge Familien verzweifelt. Die Gemeinde steckt in einem Finanzskandal, ist teilweise zahlungsunfähig und deshalb sollen jetzt Kitagebühren kommen: rund 200 - 250 Euro fürs erste Kind, 90 für das zweite. Außerdem soll die Grundsteuer hochgehen und das Essen in der Kita wird teurer.